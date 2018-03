Corretora de bitcoin perde R$ 1 mi com saques duplos

Os donos da corretora de criptomoedas brasileira Foxbit, que na última sexta-feira perdeu cerca de 30 bitcoins - em torno de R$ 1 milhão - com saques duplicados em contas correntes de investidores, descartaram que o motivo da falha tenha sito um ataque de hackers.

Em videoconferência, Guto Schiavon e João Canhada afirmaram que o problema no sistema já foi solucionado, mas não souberam explicar a causa. "Foi uma falha no sistema e não houve ataque de hacker", diz Schiavon.

Considerada a maior corretora de bitcoins do Brasil, com 400 mil clientes, a Foxbit vai permanecer fora do ar até o dia 26 de março. Os investidores poderão sacar os valores depositados ou mantidos em custódia na corretora. O resgate do saldo poderá ser feito em reais e em bitcoins a partir de hoje.