Fenasul acontece de 14 a 20 de maio junto com exposição de Crioulo

A 14ª Fenasul já tem data definida neste ano. O evento do setor leiteiro acontece de 14 a 20 de maio, antecipando o calendário para ser realizada de forma simultânea com a à Exposição da Federação Internacional de Criadores de Cavalo Crioulo (FICCC), a "Copa do Mundo" no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS).

Segundo o secretário de Agricultura, Ernani Polo, unificação é o melhor caminho para trazer maior público a todos os eventos, uma vez que há tamanha proximidade de data. "Mesclar os dois grandes eventos é bom para todo o setor", afirma o secretário executivo do Sindilat, Darlan Palharini, destacando que, dessa forma, poderá haver um maior engajamento e presença do público, visto que o parque sediará mais atrações.

Em conjunto na programação, também estão previstos para acontecer a Feira da Agroindústria Familiar, a Exposição Nacional da raça Devon, a Ranqueada Nacional do Texel e o Campeonato Domados do Pampa do Cavalo Árabe, entre outros eventos ainda a serem definidos.