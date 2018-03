Governo do Rio Grande do Sul lança Observatório Gaúcho da Carne

Ação busca a valorização da pecuária no Rio Grande do Sul /EDUARDO OLIVEIRA/DIVULGAÇÃO/JC

O Observatório Gaúcho da Carne (OGC) será lançado nesta quinta-feira durante evento no Palácio Piratini. O OGC contribuirá para reduzir a assimetria de informações entre os elos da cadeia produtiva da carne bovina, ao reunir o big data da pecuária do Rio Grande do Sul e transformá-lo em informação e conhecimento.

Por meio de uma abordagem inovadora, o Observatório não coleta dados, e sim conecta grandes volumes de informações homologadas, obtidas das mais diversas fontes públicas oficiais e/ou acreditadas. Após, são transformados em dados que passam a ter significado, e apresentando-as em painéis analíticos de fácil consulta, permitindo a compreensão das atividades realizadas pelo setor produtivo desde o nascimento dos animais até a exportação dos produtos gaúchos. Ao transformar dados em informação, o OGC conta as histórias da pecuária e do mercado de carnes gaúcho, e sua inserção nacional e internacional.

Tomando como modelos o Meat Market Observatory da Comissão Europeia; o Inac (Instituto Nacional de Carnes do Uruguai); o Atlas da Complexidade Econômica da Universidade de Harvard e o Observatório da Complexidade Econômica do Massachussets Institute of Technology norte-americanos, o Rio Grande do Sul passa a contar agora com uma ferramenta de informações inovadora e disruptiva, que certamente ajudará no melhor entendimento dos elos da cadeia produtiva da carne bovina gaúcha.

Lançado durante a Expointer 2017, para ser entregue em março de 2018, o OGC é oferecido como uma grande inovação para a pecuária gaúcha, por meio de um website de livre acesso na internet, ajudando a uniformizar as informações e permitindo uma melhor compreensão deste setor tão tradicional e importante para a economia do Estado.

"É importante destacar a evolução da pecuária gaúcha, na genética e qualidade do produto. O Observatório Gaúcho da Carne se propõe a conquistar o espaço de entendimento do setor pecuário gaúcho, onde a informação extraída constrói a confiança por meio da transparência. Teremos dados coletados e conectados agilmente, de fácil acesso, onde se poderá realizar uma radiografia permanente e fiel do setor, para que se possa auxiliar, com essas informações, ao desenvolvimento de políticas de fomento, para maior qualidade da carne e valorização da carne, tendo como consequência a prospecção de novos mercados", avalia o secretário de Agricultura, Ernani Polo.

O observatório tem como objetivo final a criação da Agência Gaúcha da Carne, que valorizará ainda mais a qualidade da pecuária do Estado.