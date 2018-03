Locadoras de veículos faturaram R$ 15,5 bilhões no ano passado

O faturamento bruto do setor de locação de veículos atingiu R$ 15,5 bilhões no ano passado, cifra 12,3% maior que os R$ 13,8 bilhões anotados em 2016, de acordo com a Associação Brasileira de Locadoras de Automóveis (Abla).

Ao todo, o setor contava com 11,482 mil empresas em 2017, sendo 8,559 mil locadoras de automóveis sem motorista e outras 2,923 mil com motorista. Em 2016, a Abla contabilizava 11,199 mil empresas, também com 8,559 mil na primeira categoria (sem motorista) e outras 2,640 mil na segunda.

A frota disponível no setor aumentou 12%, somando 709,033 mil automóveis e comerciais leves em 2017. Os emplacamentos pelas locadoras alcançaram 359,702 mil veículos no ano.