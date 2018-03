Aerolíneas Argentinas inaugura segundo voo direto Porto Alegre-Buenos Aires em abril

A companhia aérea Aerolíneas Argentinas começa a operar, a partir de abril, seu segundo voo com frequência diária entre Porto Alegre e Buenos Aires. O serviço passa a ser oferecido a partir do dia 3 de abril e deverá ser operado com as aeronaves Embraer-190, com capacidade para 96 passageiros por voo. As passagens já estão à venda.

Os voos terão partidas diárias do Aeroporto Internacional Ministro Pistarini, em Ezeiza (EZE), às 18h40min, com chegada no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, às 20h15min; as partidas de Porto Alegre ocorrem às 21h, com chegada em Ezeiza às 22h45min.

A operação já existente hoje, feita com um Boeing 737-800 para 170 passageiros, deixa Porto Alegre às 12h15min e chega ao Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, em Buenos Aires, às 14h. No sentido inverso, o voo sai de Ezeiza às 9h50min e chega a Porto Alegre às 11h25min.

Com ambas as operações, a empresa contabilizará 14 voos semanais entre as duas capitais.