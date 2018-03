Ouro fecha em queda em ligeira correção dos ganhos da sessão anterior

Os contratos futuros de ouro fecharam em queda nesta quarta-feira (14), devolvendo uma pequena fração dos ganhos da sessão anterior. Na terça-feira (13), a cotação do metal amarelo subiu mais de US$ 6,00, e o ligeiro movimento vendedor de hoje pode apontar para uma correção desta alta mais forte. Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato futuro de ouro para abril fechou em queda de US$ 1,50 (-0,11%), a US$ 1.325,60 a onça-troy.

Os mercados internacionais foram impactados nesta quarta principalmente pela notícia de que só haverá poucas exceções às tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre a importação de aço e alumínio, o que aprofunda entre investidores temores de maior protecionismo do país no comércio global.

O analista técnico da Forex.com, Fawad Razaqzada, alertou que para o mercado de ouro "muitas coisas vão depender agora das projeções do Fed (Federal Reserve, o banco central dos EUA) na próxima semana para inflação e aumentos de juros". (Com informações da Dow Jones Newswires)