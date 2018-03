Maia sugere que 'tempo curto' pode enterrar MP de ajustes na reforma trabalhista

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), sinalizou nesta quarta-feira (14) que a Medida Provisória 808 - que faz ajustes na reforma trabalhista - pode caducar em breve, se não houver um esforço do governo para que ela seja aprovada pelo Congresso.

Maia disse que a tramitação da MP está "um pouco enrolada" e sugeriu que a proposta estaria tramitando com mais facilidade se o tema tivesse sido apresentado via projeto de lei. "Está me parecendo um tempo muito curto para conseguir avançar na matéria por medida provisória", comentou.

Nesta quarta, a sessão da comissão mista que analisa a MP foi cancelada. Não foi informado o motivo do cancelamento da sessão, tampouco agendada nova data para apreciação de requerimentos dos deputados e senadores.

Sobre as dificuldades do governo para instalar a comissão especial na Câmara que analisa o projeto de privatização da Eletrobras, Maia admitiu que o processo de instalação do colegiado foi mais lento que o normal, mas atribuiu a responsabilidade de início dos trabalhos para a base aliada. A comissão foi instalada na terça-feira (13) após uma tentativa fracassada na semana passada. "Tem de perguntar para o governo o que está acontecendo com a base do governo", disse.