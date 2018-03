EUA sinalizam que poucos produtos serão excluídos das tarifas de aço e alumínio

Os empresários que procurarem evitar tarifas sobre as importações de produtos de aço e alumínio enfrentarão grandes obstáculos sob as novas regras para o setor, que deverão ter apenas algumas poucas exceções sob o argumento de respeito aos quesitos de segurança nacional, sinalizaram fontes do Departamento de Comércio dos Estados Unidos.

O Departamento de Comércio deve divulgar no final desta semana ou início da próxima semana um plano detalhado para as indústrias que procuram exclusões, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto. Ao mesmo tempo, Robert Lighthizer, representante comercial dos EUA, está negociando com governos estrangeiros as isenções tarifárias a nível nacional, também com base em grande parte na segurança nacional.

Na semana passada, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou que a partir do dia 22 de março será cobrada uma tarifação de 25% para importações de aço e 10% sobre as de alumínio. O movimento gerou ameaças de retaliação em todo o planeta e iniciou uma corrida das demais nações para conseguir a isenção das barreiras alfandegárias.

As fontes ouvidas pela reportagem sinalizaram que os importadores dos EUA provavelmente terão de pagar tarifas sobre as importações de produtos siderúrgicos mesmo que se candidatem a uma eventual exclusão. Não está claro se as tarifas serão reembolsadas se a empresa conseguir, posteriormente, uma eliminação da barreira.

Funcionários do Departamento do Comércio procuraram assessores do Congresso nesta terça-feira para tratar do tema. O secretário de Comércio, Wilbur Ross, e funcionários de outras agências levarão em consideração os argumentos voltados para a segurança nacional, a base jurídica da imposição de tarifas, de acordo com pessoas familiarizadas com o processo.

Por sua vez, fabricante de autopeças e de recipientes metálicos estão preocupados com o aumento dos curtos das matérias-primas. Nos bastidores, os funcionários do Departamento de Comércio estão admitem que não querem excluir muitos produtos, preferindo que a indústria de metais dos EUA aumente a produção para fornecer os produtos necessários.