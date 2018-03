Saída de dólares supera entrada em US$ 3,728 bilhões até 9 de março, diz BC

No acumulado do ano, fluxo segue positivo para o Brasil, com entrada de US$ 2,881 bilhões MARK WILSON/AFP/JC

O Brasil registrou saída de US$ 3,728 bilhões nas duas primeira semanas de março, informou nesta quarta-feira (14) o Banco Central. O movimento de saída dos recursos mantém a tendência observada em fevereiro, quando o Brasil registrou saída de US$ 1,454 bilhão. Em igual período de março no ano passado, o fluxo havia sido positivo em US$ 2,943 bilhões.

Segundo o BC, a saída de dólares neste mês é liderada pelo canal financeiro, que terminou o mês com saídas líquidas de US$ 5,759 bilhões. O valor é resultado do total de envios para o exterior que alcançou US$ 17,159 bilhões, maior que a entrada de US$ 11,400 bilhões no mesmo período. O segmento financeiro reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

O comércio exterior continuou com firme resultado positivo e saldo de US$ 2,031 bilhões, já que as exportações somaram US$ 5,641 bilhões e superaram com folga as importações de US$ 3,610 bilhões no período. Nas exportações, estão incluídos US$ 1,359 bilhão que ingressaram no Brasil através de contratos de Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 1,401 bilhão via Pagamento Antecipado (PA) e US$ 2,881 bilhões em outras entradas.

Na semana passada - entre os dias 5 e 9 de março, o fluxo cambial registrou saída líquida de US$ 3,163 bilhões. O movimento foi liderado pelo segmento financeiro que registrou saldo negativo de US$ 4,343 bilhões, já o segmento comercial segue com números no azul e saldo de US$ 1,180 bilhão.

No acumulado do ano de 2018 até o dia 9 de março, o fluxo cambial total segue positivo para o Brasil, com entrada de US$ 2,881 bilhões. O ingresso de recursos ocorreu exclusivamente na conta comercial, que atraiu US$ 7,929 bilhões. Já o segmento financeiro acumulou saída de US$ 5,048 bilhões no ano.