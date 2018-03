Bovespa abre em alta puxada por Vale e exterior

A Bovespa iniciou os negócios em alta na manhã desta quarta-feira (14) em linha com o sinal positivo dos mercados acionários internacionais diante de dados robustos da economia da China no primeiro bimestre. Às 10h30min, o Ibovespa subia 0,59%, aos 86.897,62 pontos, puxado principalmente pelas ações da Vale, que avançam 2,23% (ON) beneficiadas pela valorização dos preços do minério de ferro nos portos chineses.

Conforme divulgado mais cedo, a produção industrial da segunda maior economia do mundo cresceu 7,2% nos primeiros dois meses de 2018, superando de longe a projeção de avanço de 6,1%. As vendas no varejo e os investimentos em ativos fixos também surpreenderam.