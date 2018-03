Vendas de TVs digitais crescem 7% com fim de sinal analógico em Porto Alegre

O prazo final para desligamento do sinal analógico das televisões é à meia-noite desta quarta-feira (14) em Porto Alegre. Com o fim do acesso, a demanda por equipamentos digitais cresceu, aponta sondagem feita pelo Sindilojas Porto Alegre. Levantamento aponta que 56,1% dos estabelecimentos consultados registram aumento nas vendas desde janeiro até começo de março, frente ao mesmo período de 2017.

A busca por aparelhos digitais teria avançado, em média, 7% nas lojas ouvidas. O sindicato observa que 87% dos locais com alta em vendas relacionam com a migração do sinal analógico para o digital. Os modelos de smart TV são os mais procurados, disseram 82,6% dos estabelecimentos.

Entenda a mudança e confira mais sobre o mercado:

O que acontecerá quando o sinal analógico de TV for desligado em minha cidade? Assim que o sinal analógico de TV for desligado, toda a programação dos canais abertos transmitidos pelo sinal analógico deixará de ser exibida. A tela de sua TV exibirá uma mensagem informando que o sinal analógico foi desligado e que a programação continua sendo exibida pelo sinal digital.

Por que preciso de uma antena UHF? Porque outros modelos de antena não captam o sinal digital de televisão. Sem uma antena UHF, os televisores não poderão exibir a programação dos canais abertos de televisão transmitidos pelo sinal digital.

Por que preciso de um conversor? Só precisará de um conversor quem utiliza TVs de tubo ou TVs de tela plana que não tenham o conversor embutido. Para ter certeza se o televisor já tem o conversor embutido, consulte o manual do fabricante.

Preciso comprar uma televisão nova? Não. Todas os televisores podem ser utilizados para assistir os canais abertos transmitidos pelo sinal digital. Porém, seu televisor pode precisar de adaptações. Se o aparelho for uma televisão de tubo, será necessário instalar um conversor de sinal. Se o televisor for de tela fina e não tiver o conversor embutido, também precisará de um conversor de sinal. Para ter certeza se o televisor já tem o conversor embutido, consulte o manual do fabricante. Cada televisor precisa de um conversor externo, desde que não tenha o conversor embutido.

Posso usar qualquer tipo de antena para captar o sinal digital? Não. A antena deve ser UHF e, de preferência, externa, instalada no telhado de casa.

Posso usar o conversor com uma TV que já vem com um conversor embutido? Não há necessidade, pois a TV com conversor embutido só precisará estar conectada a uma antena UHF para encontrar os canais transmitidos pelo sinal digital. Qual o tipo de antena mais adequado? Antena externa: Usada no telhado das casas. É a mais indicada para captar o sinal digital. Antena interna: Pouco recomendada para captar o sinal digital, pois pode sofrer influência de barreiras, como paredes. Antena coletiva: Indicada para captar o sinal digital em prédios ou condomínios. Fale com o seu síndico para saber se o seu prédio já possui essa antena.

Fonte: Seja Digital