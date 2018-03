Petróleo ensaia recuperação, após perdas recentes, à espera do DoE e da Opep

Os contratos futuros de petróleo operam em baixa nesta manhã de quarta-feira (14), ensaiando uma recuperação após acumularem perdas nas duas sessões anteriores, à espera de novos dados sobre os estoques e produção dos EUA e do último relatório da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) sobre o mercado da commodity.

Às 8h31min (de Brasília), o barril do Brent para maio subia 0,67% na IntercontinentalExchange (ICE), a US$ 65,07, enquanto o do WTI para abril avançava 0,86% na New York Mercantile Exchange (Nymex), a US$ 61,23.

No fim da tarde de terça-feira (13), a associação de refinarias conhecida como American Petroleum Institute (API) estimou que o volume de petróleo bruto estocado nos EUA cresceu 1,2 milhão de barris na última semana. Por outro lado, o API também apontou reduções nos estoques de gasolina, de 1,3 milhão, e de destilados, de 4,3 milhões.

A expectativa agora é para o levantamento oficial, do Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) norte-americano, que será divulgado às 11h30min (de Brasília) e inclui também números sobre a crescente produção dos EUA, que vem atingindo recordes nos últimos tempos.

A previsão é de que o DoE mostrará aumento de 2,5 milhões de barris nos estoques de petróleo bruto da semana encerrada no último dia 9. Antes do DoE, porém, a Opep irá publicar seu relatório mensal sobre o mercado de petróleo, às 9h50min (de Brasília).

Até dezembro, a Opep e dez países que não integram o cartel, incluindo a Rússia, estão comprometidos a reduzir sua produção conjunta em 1,8 milhão de barris por dia, dando continuidade a uma estratégia que começou no início do ano passado.