Bolsa de Tóquio fecha em baixa com incertezas políticas nos EUA e Japão

Dólar recua ante rivais em meio a sinais de inflação morna nos EUA

No fim da tarde em Nova Iorque, o euro subia para US$ 1,2390, de US$ 1,2336 na tarde de ontem; a libra subia US$ 1,3966, de US$ 1,3903; e o dólar operava praticamente estável ante o iene, subindo para 106,48 ienes, de 106,41 ienes