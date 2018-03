fechamento

Loterias

O concurso 4.628 da Quina sorteou ontem os números 11, 19, 24, 26 e 71. No primeiro sorteio do concurso 1.767 da Dupla Sena, saíram as dezenas 04, 13, 17, 21, 25 e 34. No segundo, os números foram 02, 05, 15, 16, 32 e 42. Os resultados são extraoficiais.

Temer

O ministro Luís Roberto Barroso, do STF, autorizou na noite de ontem, que a defesa do presidente Michel Temer (PMDB) tenha acesso aos autos do inquérito que investiga irregularidades na edição pelo presidente de um decreto que alterou regras do setor portuário.

Belo Monte

A hidrelétrica de Belo Monte suspendeu as atividades de suas novas turbinas após notificação do Ibama à concessionária Norte Energia. No mês de janeiro, cerca de uma tonelada de peixes morreu durante a realização de testes da oitava turbina da usina, no rio Xingu, no Pará.

Combustível

A Petrobras anunciou ontem que, com o reajuste que entra em vigor nesta quarta-feira, o preço médio do litro da gasolina A sem tributos nas refinarias será de R$ 1,5537, queda de 0,45% sobre os R$ 1,5608 atuais.

Peru

A Corte Suprema do Peru aprovou a extradição aos Estados Unidos do ex-presidente Alejandro Toledo, acusado de receber US$ 20 milhões da Odebrecht, por "tráfico de influências, conluio e lavagem de ativos" na licitação de obras para a estrada que uniria portos brasileiros do Atlântico com portos peruanos do Pacífico, inaugurada em 2006.

Polícia Federal

A Comissão de Ética Pública da presidência da República aplicou censura ética ao ex-diretor-geral da Polícia Federal (PF) Fernando Segovia por declarações à imprensa, em fevereiro, quando disse que, no inquérito em que o presidente Michel Temer (PMDB) é investigados pela PF, os "indícios são muito frágeis" e que o inquérito "pode até concluir que não houve crime".

Astronomia

O Observatório Europeu do Sul, consórcio internacional dedicado à pesquisa em astronomia, astrofísica e cosmologia, informou que vai suspender a participação do Brasil no grupo a partir do dia 1 de abril pela demora do governo brasileiro em oficializar a entrada no consórcio e pelo fato de o País não ter cumprido as obrigações financeiras previstas na adesão.