Mercosul e UE devem fechar acordo em breve

O presidente Michel Temer afirmou ontem que o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia (UE) deverá ser fechado "em brevíssimo tempo". Ele disse que conversou com líderes europeus nos últimos dias e recebeu a confirmação de que o bloco está disposto a fazer as últimas negociações para fechar o trato definitivamente.

"Há poucos dias recebi um telefonema do primeiro-ministro de Portugal e do presidente de governo da Espanha. A Angela Merkel me enviou um recado dizendo que estão dispostos a fazer as últimas negociações. Eu acho que em brevíssimo tempo nós vamos fechar o acordo, que já vem sendo discutido há 19 anos", disse Temer.

O presidente admitiu que ainda há entraves comerciais, principalmente os relacionados ao setor automotivo brasileiro. Ele participou ontem de sessão plenária da Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo.