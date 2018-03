Statoil espera concluir parceria com Petrobras este ano para entrar em Roncador

A norueguesa Statoil aguarda a aprovação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) para começar a trabalhar no campo de Roncador, na Bacia de Campos. A aprovação da sociedade com a Petrobras pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) foi publicada no Diário Oficial da União nesta terça-feira (13). A expectativa da Statoil é que a parceria seja concretizada ainda neste ano, após passar pelo crivo de todos os órgãos reguladores.

A parceria entre as duas empresas foi anunciada no fim do ano passado. Pelo valor total de US$ 2,9 bilhões, a Statoil comprou 25% de Roncador, que continua sendo operado pela Petrobras, dona de 75% do campo. Roncador é o terceiro maior produtor nacional. Com 219 mil barris por dia (bpd), está atrás apenas de Lula e Sapinhoá, num ranking dos 20 maiores produtores de petróleo no País, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

A área, porém, está em fase de declínio da produção. Por isso o interesse da Petrobras em firmar parceria com a Statoil, reconhecida por recuperar campos maduros na Noruega. Segundo o presidente da petroleira norueguesa no Brasil, Anders Opedal, o objetivo é aumentar o fator de recuperação do projeto em 5 pontos porcentuais.

Já a área de Carcará, também adquirida da Petrobras, no pré-sal da Bacia de Santos, está em fase de planejamento do desenvolvimento e de definição do desenho do projeto, disse Opedal. A empresa contratou o navio-sonda West Saturn, da Seadrill, para perfurar o bloco BM-S-8, onde está Carcará. No fim deste ano, ou início do ano que vem, a mesma embarcação será deslocada para Carcará Norte, adquirida no segundo leilão de partilha, no ano passado.