Fórum da Liberdade terá encontro de presidenciáveis

Guilherme Daroit

Já em sua 31ª edição, o Fórum da Liberdade de 2018 terá um diferencial em relação aos seus eventos anteriores. Neste ano, o congresso terá entre seus painéis, que acontecem nos dias 9 e 10 de abril na Capital, um encontro entre os pré-candidatos à presidência da República, com presenças confirmadas de Ciro Gomes (PDT), João Amoêdo (Novo) e Marina Silva (Rede) – de acordo com o Instituto de Estudos Empresariais (IEE), organizador do evento, Geraldo Alckmin (PSDB) e Jair Bolsonaro (PSL) também estão em tratativas finais, e Luís Inácio Lula da Silva (PT) declinou do convite.

Segundo o presidente do IEE, Júlio Lamb, a iniciativa retoma a história do Fórum, que, em sua segunda edição, em 1989, teve entre os palestrantes alguns dos candidatos daquela que seria a primeira eleição presidencial após a redemocratização do País. Desde lá, porém, o evento nunca mais havia recebido um número tão expressivo de candidatos em anos eleitorais – em 2014, por exemplo, apenas Aécio Neves (PSDB) esteve entre os painelistas. A reunião dos pré-candidatos é chamada de encontro porque não será, propriamente, um debate. No painel, programado para o dia 9, os presidenciáveis farão exposições em separado.

A realização do painel é uma das várias atrações que tentam abrir as portas do Fórum à sociedade em geral. “Estamos endereçando que deixe de ser apenas um evento e se torne um grande ambiente de discussão, um hub de conexões”, argumenta Lamb. Iniciativas como a inclusão de espaços de interação com o público para outros institutos de cunho liberal, por exemplo, fazem parte desse esforço. Essas oficinas serão realizadas durante a semana do evento, começando já em 4 de abril.

No Fórum da Liberdade em si, que terá como tema “A voz da mudança”, outros destaques serão a presença do juiz federal Sérgio Moro, em um painel que contará ainda com a presença do italiano Antonio Di Pietro, um dos procuradores da operação Mãos Limpas naquele país. O treinador de vôlei Bernardinho e a economista norte-americana Deirdre McCloskey, que fará o encerramento do Fórum, também estão entre os palestrantes.

Já o painel de abertura tratará da situação da América Latina, com exposições do ex-presidente da Bolívia, Carlos Mesa, do economista Paulo Guedes, apontado por Bolsonaro como seu preferido para o Ministério da Fazenda casa vença a eleição, e o venezuelano Miguel Otero, CEO do jornal El Nacional, de Caracas. Otero receberá ainda o Prêmio Liberdade de Imprensa. “Ele é o CEO do único jornal de oposição ao governo venezuelano, vive exilado entre Espanha e Estados Unidos, e carrega um simbolismo que para nós é muito importante”, garante Lamb quanto à escolha.

A principal novidade na edição deste ano será a estreia de um espaço chamado “Arena da Liberdade”, que receberá palestras adicionais dos principais palestrantes do Fórum para os participantes que adquirirem ingressos da categoria VIP. O objetivo, segundo o diretor do Fórum, Pedro De Cesaro, é aproveitar melhor a presença de nomes importantes, cujas palestras principais têm duração, em média, de apenas 20 a 25 minutos. “É uma demanda que tínhamos de um ambiente mais próximo, que aprofunde os assuntos tratados nos painéis”, comenta De Cesaro. A redação de um novo texto de cunho liberal para a Constituição Brasileira também terá início durante a edição deste ano do Fórum. “Atendemos a um anseio do Fórum de ter uma pauta mais propositiva, com uma proposta aproveitável caso o tema de uma nova constituinte entre em voga novamente”, justifica Lamb. A expectativa dos organizadores é de ultrapassar os 6,3 mil participantes inscritos da edição do ano passado.