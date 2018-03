Fórum da Liberdade terá presidenciáveis e juiz Sérgio Moro

Presidente do IEE, Julio Cesar Lamb (c) diz que fórum buscará 'soluções construtivas' para o País FREDY VIEIRA/JC

Tradicional ponto de encontro de lideranças políticas, empresariais e econômicas e palco de ideias liberais, o Fórum da Liberdade chega à 31ª edição em 2018. Neste ano, o evento realizado pelo Instituto de Estudos Empresariais (IEE) acontecerá em 9 e 10 de abril, no Centro de Eventos da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), em Porto Alegre.

Com o tema A Voz da Mudança, o fórum pretende reunir no primeiro dia cinco pré-candidatos à Presidência da República: Marina Silva (Rede), Ciro Gomes (PDT), João Amoedo (Novo), Geraldo Alckmin (PSDB) e Jair Bolsonaro (PSL). Apenas Bolsonaro ainda não confirmou. Conforme o presidente do IEE, Júlio César Bratz Lamb, as eleições deste ano desafiam a “propor mudanças construtivas para a sociedade”.

Outro destaque será a presença do juiz federal Sérgio Moro, responsável por julgar os processos da Operação Lava Jato em Curitiba. Moro participará de um painel com o promotor italiano Antonio Di Pietro, que fez parte da Operação Mãos Limpas, e com o professor de Ciência Política do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais (IBMEC), Adriano Gianturco.

O painel de abertura do evento será realizado às 16h do dia 9. Participarão o economista Paulo Guedes, o ex-presidente da Bolívia Carlos Mesa e o jornalista venezuelano Miguel Otero, que será homenageado com o Prêmio Liberdade de Imprensa. Otero é CEO do jornal El Nacional, que critica o regime de Nicolás Maduro, e está exilado em Madri desde 2015.

Dentre os demais palestrantes e painelistas confirmados, estão o ex-treinador da seleção brasileira de voleibol Bernardinho, filiado ao Partido Novo, os escritores Jorge Caldeira, Leandro Narloch e Lya Luft e o presidente do Instituto Ayn Rand, Yaron Brook. O Fórum da Liberdade será encerrado com a palestra da economista e historiadora Deirdre McCloskey, PhD pela Universidade de Harvard.

Ao todo seis painéis e duas palestras compõem a agenda principal do evento. Haverá ainda um espaço VIP para palestras exclusivas com alguns dos participantes, denominado Arena da Liberdade. Também serão realizados a segunda edição da Unconference – oficina do Empreendedor e o lançamento da 22ª edição do livro Pensamentos Liberais.

A organização do fórum espera superar os 6,3 mil participantes registrados em 2017. “O desafio é que os fóruns superem os anteriores, e para isso é preciso se repensar e se manter jovem, mesmo com tradição de 30 anos", diz o presidente do IEE.