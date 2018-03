Bovespa sobe com Nova Iorque após dado de inflação dos EUA

A Bovespa inicia os negócios em alta nesta terça-feira (13), na esteira de suas pares em Wall Street, em reação aos dados de inflação ao consumidor dos Estados Unidos que corroboraram mais cedo a percepção de um Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) gradualista na condução do processo de aperto monetário.

Tanto a comparação mensal entre janeiro e fevereiro quanto o núcleo do dado registraram avanço de 0,2%, ambos em linha com expectativas. No entanto, no confronto anual, o CPI subiu 2,2%, levemente aquém da previsão de 2,3%, enquanto o núcleo avançou 1,8%, abaixo da projeção de 1,9%.

Às 10h30min, o Ibovespa avançava 0,35%, aos 87.205,63 pontos.

No campo corporativo merece destaque a Eletrobras, após o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ter marcado para às 13 horas o início dos trabalhos da Comissão Especial que analisará a privatização da empresa. No momento, os papéis PNB da Eletrobras recuam 0,60%.