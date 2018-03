Dólar cai após dados de inflação não colocarem pressão sobre juros dos EUA

O dólar passou a cair no mercado à vista e renovou mínima aos R$ 3,2383 (-0,60%) na manhã desta terça-feira (13) após ter começado a sessão com alta leve. O dólar para abril caiu à mínima aos R$ 3,2425 (-0,75%). O recuo é reação à alta do CPI (dado de inflação) norte-americano e de seu núcleo, ambos na comparação anual, pouco abaixo do esperado.

Com isso, se mantém a percepção de que os EUA continuam mostrando bons dados que refletem o crescimento da economia, mas com uma inflação que não coloca pressão no aperto dos juros pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), diz o economista-chefe da Guide Investimentos, Ignácio Crespo.