Funcionários dos Correios suspendem greve no Rio Grande do Sul

Com a derrota no Tribunal Superior do Trabalho (TST) para impedir aumento no desconto de plano de saúde, funcionários dos Correios no Rio Grande do Sul decidiram retomar o trabalho. Os serviços que chegaram a ser afetados devem ser retomados nesta terça-feira (13). A paralisação foi de 24 horas . A assembleia foi no final da tarde desta segunda-feira (12), em Porto Alegre.