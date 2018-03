Bolsa de Tóquio sobe pelo 4º pregão seguido, com ajuda de iene fraco

A Bolsa de Tóquio fechou em alta pelo quarto pregão seguido nesta terça-feira (13), ajudada pela fraqueza do iene em relação ao dólar nas duas últimas horas de negócios. O índice Nikkei subiu 0,66%, chegando a 21.968,10 pontos.

Ao longo do dia, porém, o Nikkei ficou pressionado após o Ministério de Finanças do Japão ter admitido ontem que alterou documentos de um escândalo supostamente ligado à esposa do primeiro-ministro Shinzo Abe. A primeira-dama, Akie Abe, é suspeita de envolvimento na venda irregular de um terreno público para uma escola em Osaka.