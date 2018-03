Dólar recua ante rivais enquanto investidores aguardam dados de inflação

O dólar recuou na comparação com suas principais rivais, nesta segunda-feira (12) ao passo em que os investidores aguardam por dados que devem dar maior clareza sobre o ritmo da inflação nos Estados Unidos, após um crescimento salarial menor que o esperado, como indicado pelo relatório de empregos do país na semana passada.

No fim da tarde em Nova Iorque, o dólar recuava a 106,41 ienes, de 106,85 ienes no fim da tarde de sexta-feira; o euro subia a US$ 1,2336, de US$ 1,2310; e a libra avançava a US$ 1,3903, de US$ 1,3851.

Amanhã, o Departamento do Trabalho dos EUA vai divulgar a inflação ao consumidor e deve confirmar que inflação permanece morna, mesmo que o mercado de trabalho esteja apertado.

O dólar perdeu força na última sexta-feira, após o chamado payroll dos EUA mostrar um aumento salarial de apenas 2,6% em fevereiro ante o mesmo mês do ano passado, abaixo das estimativas do mercado.

Os investidores ficarão atentos a todos os indicadores de inflação e de vendas no varejo antes da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), a ser concluída no próximo dia 21. Espera-se que o BC eleve os juros e a situação da inflação é muito importante para a decisão.

"Os mercados estão com um pé atrás porque será uma semana cheia de dados nos EUA", disse Paresh Upadhyaya, da Amundi Pioneer Investments. "Nós estamos em um modo de espera."

Na CME, o bitcoin para março fecha em queda de 1,16%, a US$ 8.910,00.