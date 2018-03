Dona da Eldorado faz oferta para comprar a Fibria

Maior fabricante de celulose do País foi avaliada em R$ 40 bilhões /FIBRIA/DIVULGAÇÃO/JC

A gigante Paper Excellence, dona da Eldorado, que pertencia à família Batista, fez proposta, no fim de semana passado, para comprar a Fibria, maior companhia de celulose, que pertence aos herdeiros do grupo Votorantim. A Fibria foi avaliada em R$ 40 bilhões. O montante é acima do valor de mercado da fabricante de celulose, de R$ 37,3 bilhões, considerando a cotação das ações na última sexta-feira.

Segundo fontes, os asiáticos querem ter uma fatia relevante, que não é necessariamente o controle. A Fibria tem como acionistas a família Votorantim e o BndesPar, braço de participações do Bndes.

Há quase um mês, a Fibria e a Suzano retomaram conversas para uma fusão. As duas empresas estariam nas discussões finais para assinar contrato.

A corrida da Suzano em negociar a fusão com a concorrente foi motivada pelo apetite demonstrado da Paper Excellence no negócio. Procurada, a Paper Excellence confirma a informação. Suzano e Fibria não retornaram os pedidos de entrevista.