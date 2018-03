Sartori confirma consolidação de novas PPPs

Roberto Hunoff, de Caxias do Sul

O governador José Ivo Sartori iniciou sua manifestação, ontem, na reunião-almoço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços (CIC) de Caxias do Sul, confirmando a consolidação de Parceria Público-Privada (PPP), envolvendo a Corsan, para o tratamento de esgoto na Região Metropolitana de Porto Alegre. Segundo Sartori, trata-se de iniciativa inédita, orçada em R$ 2,5 bilhões, constituindo-se na primeira abertura das portas para futuras parcerias com o setor privado. Sem entrar em detalhes, também antecipou que espera definir, em breve, o primeiro processo de concessão de rodovias no Rio Grande do Sul.

O governador ainda mencionou como positiva a transferência de gestão do aeroporto Salgado Filho para a Fraport e as tratativas para encaminhar uma parceria entre a Fundação de Atendimento Sócio-Educativo do Rio Grande do Sul (Fase) e o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), visando à colocação de internos no mercado de trabalho. Ainda no campo econômico, Sartori assinalou que foram mapeados R$ 41,9 bilhões de intenções de investimentos privados para o Rio Grande do Sul. Destes, R$ 12 bilhões em realização, como os da fábrica da General Motors (GM), em Gravataí; da Sthil e da SAP, em São Leopoldo; além da Fraport e, recentemente, de revitalização do Cais Mauá, em Porto Alegre. Sartori espera concretizar, para breve, projeto da Xangai Elétrica para assumir linhas de transmissão da Eletrosul, que há quatro anos aguardam por investimento.

Além dos encaminhamentos dos processos das parcerias público-privadas, o governador destacou como conquistas já consolidadas a Previdência Complementar no Executivo, a Lei de Responsabilidade Fiscal estadual e o orçamento realista para 2018. "Vamos ter uma despesa de R$ 70 bilhões e uma receita de R$ 62 bilhões", assinalou.

O governador fez menção às ações empreendidas que resultaram na redução para R$ 8 bilhões do déficit estimado em R$ 25 bilhões, no primeiro ano de governo, para 2018. Ele citou a diminuição nos quadros de confiança em 35%, redução de 29 para 17 o número de secretarias, o contingenciamento de despesas e a modernização do Estado. "O barulho foi grande, mas o resultado está aí: resolvemos dois terços do problema. Hoje, não tem mais nenhuma consultoria trabalhando para o governo, tudo é resolvido por nós com metas e resultados", afirmou.

Para Sartori, as medidas adotadas foram amargas, mas necessárias para tirar o Rio Grande do Sul do estado crítico em que se encontrava. Segundo ele, ainda há muito o que fazer, mas o governador assegura que os avanços estão ocorrendo. "Estamos deixando um caminho que pode ser seguido pelo sucessor, mas alguns teimam em não aceitar de que a crise não é tão grave quanto a que apontamos", registrou.

O governador estará reunido hoje, em Brasília, com o presidente Michel Temer e com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, para dar encaminhamento ao processo de consolidação do Regime de Recuperação Fiscal. Sartori garantiu que o estoque final da dívida será reduzido em R$ 22 bilhões a partir da adoção de uma taxa de juros de 4%.

Para Sartori, que citou os principais avanços conquistados na área social, infraestrutura e logística, modernização da gestão, segurança e novos investimentos, é preciso deixar de lado o pessimismo, os ranços ideológicos e os interesses coletivos para mudar o estado de espírito do Rio Grande do Sul. "Mesmo neste ano eleitoral, continuaremos fazendo as ações que planejamos e encaminhando à Assembleia os projetos que entendemos sejam do interesse coletivo do estado. Mesmo na pior crise que já vivenciei em mais de 40 anos de vida pública, não paramos. As medidas foram duras, mas estamos num novo ciclo de desenvolvimento econômico e social", assinalou.