Preço do suíno cai no Rio Grande do Sul

A pesquisa semanal da cotação do suíno, milho e farelo de soja, feita ontem pela Associação de Criadores de Suínos do Rio Grande do Sul (Acsurs), apontou o preço médio de R$ 3,29 para o quilo do suíno vivo no Estado, queda de R$ 0,04 em relação à semana anterior.

O valor da saca de 60 quilos do milho é de R$ 32,00 (anterior R$ 31,37) e do farelo de soja (tonelada) é de R$ 1.330,00 à vista (anterior R$ 1.375,00) e de R$ 1.350,00 com 30 dias de prazo (anterior R$ 1.390,00).

O preço médio na integração é de R$ 2,93 (anterior R$ 2,96). As cotações foram: Cooperalfa/Aurora, R$ 2,80; Cosuel/Dália Alimentos, R$ 3,00; Cotrijuí, R$ 2,90; Cooperativa Languiru, R$ 2,97; Cooperativa Majestade, R$ 2,95; Ouro do Sul, R$ 3,20; Alibem, R$ 2,80; JBS, R$ 3,00; e Pamplona, R$ 2,80.