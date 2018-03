Vendas de outono devem crescer 14% em Porto Alegre

Consumidores vão gastar em média R$ 200,00 com roupas na estação CLAITON DORNELLES/JC/CLAITON DORNELLES/JC

As vendas de outono devem crescer cerca de 14% na Capital em comparação ao mesmo período do ano passado, indica pesquisa com empresários feita pelo Sindilojas Porto Alegre. Para a maioria dos pesquisados (67,6%), a expectativa é de aumento nas vendas. Metade dos lojistas já começou a perceber movimentação nas vendas para o outono. Em média, os consumidores estão gastando R$ 200,00 por compra.

Para 15,6% dos empresários, as vendas para a estação já estão maiores em relação ao mesmo período de 2017. Entre os motivos destacados pelos lojistas para o crescimento estão o aquecimento da economia, o aumento do poder de consumo e a previsão de frio. As lojas investiram em peças de meia-manga ou manga longa, moletons e casacos leves.