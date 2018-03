Petróleo fecha em queda em meio a preocupações sobre oferta nos EUA

O petróleo fechou em queda nesta segunda-feira (12) devolvendo parte dos fortes ganhos observados na semana passada, após dados recentes mostrarem um avanço da produção norte-americana, que trouxe de volta os temores sobre os excedentes globais da commodity.

Na Nymex, em Nova Iorque, o petróleo WTI para abril fechou em queda de US$ 0,68 (-1,10%), a US$ 61,36 por barril. Já na ICE, em Londres, o Brent para maio fecha em queda de US$ 0,54 (-0,83%), a US$ 64,95 por barril.

Em um relatório mensal emitido nesta segunda-feira, o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos EUA estimou uma alta mensal de 131 mil barris de petróleo por dia em abril no país.

A estimativa reacende os temores com os excedentes globais do petróleo, uma vez que a produção norte-americana deve reduzir os efeitos dos esforços da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) para cortar a produção, a fim de reduzir a oferta para equilibrar os preços.

Na semana passada, o petróleo observou ganhos consistentes, em meio a notícias de queda semanal dos estoques e do número de poços e plataformas em atividade nos EUA. (Com informações da Dow Jones Newswires)