Bovespa sobe seguindo alta de mercados acionários internacionais

A Bovespa iniciou os negócios em alta nesta segunda-feira (12), na esteira dos ganhos vistos nos mercados acionários internacionais. O apetite global dos investidores por ativos de risco segue amparado pelo último relatório de emprego dos EUA, o payroll, que mostrou na última sexta-feira forte criação de postos de trabalho aliada a um aumento menor do que o esperado nos salários.

A combinação desses dados amenizou a percepção de que a inflação na maior economia do mundo possa estar avançando com muita força, o que na leitura do mercado inibe uma ação mais agressiva por parte do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) em seu processo de aperto monetário.

Às 10h40min, o Ibovespa subia 0,34%, aos 86.665,65 pontos, enquanto o Dow Jones avançava 0,26%, o S&P 500 tinha elevação de 0,22% e o Nasdaq, valorização de 0,37%. Vale lembrar que, a partir desta segunda, Wall Street começa a operar regularmente das 10h30min às 17h, no horário de Brasília, já que os Estados Unidos e o Canadá entram em horário de verão no domingo, quando os relógios nessas regiões foram adiantados em uma hora.