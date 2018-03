Dólar apresenta sinais mistos enquanto espera início da rolagem de swap de abril

O dólar opera com viés de baixa no contrato futuro de abril e mostra leve alta no mercado à vista, dia 9 se ajustando ao fechamento de sexta-feira (9). As oscilações estão bem perto da estabilidade em meio à expectativa pelo início no fim da manhã desta segunda-feira (12) do leilão de rolagem do vencimento de swap cambial de abril - com oferta de até 14.000 contratos de swap cambial, equivale a até US$ 700 milhões.

Há também um compasso de espera global pelo índice de preços ao consumidor de fevereiro (CPI) dos Estados Unidos e a produção industrial da China, que saem na terça-feira, 13. Além disso, estarão no radar as negociações comerciais dos Estados Unidos com países exportadores de aço e alumínio, após as sobretaxas impostas pelo governo norte-americano e que começam a valer em duas semanas. Também será monitorada a movimentação dos legisladores republicanos nos EUA, que tentam limitar os poderes do presidente Donald Trump.

A pressão de alta do dólar vinda do exterior é moderada em meio à aposta no gradualismo da política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) após os dados mistos do relatório de empregos dos Estados Unidos na sexta-feira. Com isso, o apetite dos investidores por ativos de risco persistem e as bolsas internacionais voltam a avançar nesta manhã (12)

Em fevereiro, os EUA criaram 313 mil empregos, em janeiro 239 mil postos de trabalho e, em dezembro, 175 mil vagas. Porém, o salário médio por hora dos trabalhadores subiu 0,15% no mês passado ante janeiro, ou US$ 0,04, para US$ 26,75 por hora. O dado veio abaixo da previsão de ganho de 0,20%. Na comparação anual, o aumento foi de 2,6%.

As apostas monitoradas pelo CME Group permaneceram inalteradas após a divulgação do relatório de emprego do país, o payroll. Para a reunião de março, antes e depois do dado de emprego, 88,8% dos investidores apostavam em um aperto monetário de 0,25 ponto porcentual, que faria o juro do Fed passar para a faixa de 1,50% a 1,75%.

Às 9h33min desta segunda-feira, o dólar à vista subia 0,15%, aos R$ 3,2568. O dólar futuro de abril caía 0,06% neste mesmo horário, aos R$ 3,2620.