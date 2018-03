Pezzi estreia novo perfil de supermercado de bairro em Porto Alegre

Enquanto gigantes globais como Walmart fecham lojas em Porto Alegre, redes de supermercado de bairro estreiam novas operações e apostam no apelo da proximidade e conveniência. A bandeira Pezzi é um dos exemplos. Abriu a quinta operação e ainda expandiu seu alcance territorial, que agora vai da avenida Icaraí, na zona Sul, e Azenha até a avenida Ipiranga. Além disso, apresenta novo conceito para suas lojas.

A loja mais recente a ser aberta ocupa o que era uma antiga loja da rede de materiais de construção xxx, localizada na avenida Erico Verissimo, vizinha ao bairro Menino Deus. Com mil metros quadrados , a filial tem ambiente interno com nova organização de setores, novo design de mobiliário e mais espaço para hortigrangeiros e padaria. Duas características marcam a filial. A primeira é ter comida para levar, com destaque para carne assada, ao estilo das rotisserias. A outra mudança e que chama a atenção é o layout do açougue. O balcão de atendimento e onde ficam os cortes de carne in natura ganhou uma divisão envidraçada.

O atendente precisa abrir uma janelinha para interagir com os clientes. A aposentada Neila Fioretti estranhou um pouco, mas entendeu que conserva mais a higiene, já que reduz a influência do ambiente maior com os produtos refrigerados. Neila aprovou a disposição dos itens e diz que ficou melhor para ela, pois pode passar e entrar antes de ir para casa. "Faço dança no Tesourinha (ginásio) e aproveito e passo aqui pelo menos duas vezes na semana", conta a cliente. A filial ficou mais perto da sua casa, pois costuma ir à sede, na avenida carlos Barbosa. O estacionamento com 60 vagas é outra facilidade, diz a aposentada.

Neila narra a experiência na nova loja para deleite do dono Anuar Paulo Pezzi, que percorre os estabelecimentos para conferir atendimento e suprimento de gôndolas. Clientes como a aposentada podem facilmente percebê-lo nos corredores, já que Pezzi usa sempre na cabeça um boné. "Tenho este hábito desde que morava em Lajeado e trabalhava na lavoura com meu pai, seu Adelino Rocco Pezzi, e meus irmãos", explica o dono. Desde que o empresário se mudou com irmãos para Porto Alegre já são 30 anos. No começo, a família atuou com fruteira, tipo de negócio que é muito comum entre imigrantes do Interior para a Capital, principalmente entre descendentes de alemães e italianos.

O mercado foi um voo solo do filho de colonos. Há 22 anos no ramo, Pezzi encarou o novo empreendimento como um passo para testar novo mix. Além de alimentação, mais itens como produtos dietéticos e mais saudáveis. Também tem uma cafeteria logo na entrada. Talvez sem querer, o empresário de mercados de bairro em Porto Alegre esteja agregando o que especialistas em varejo apontam como formas de estender a permanência na loja.

O resultado é que o conjunto da loja chamou a atenção e justo de quem? Dos Zaffari, diz Pezzi. "O gerente me contou que o Airton Zaffari (um dos executivo da segunda maior rede do Estado e quinta no País, segundo o ranking da Associação Gaúcha de Supermercados) este aqui e perguntou se eu era paulista (risos). Parece que chamei a atenção até dos Zaffari", conclui o dono da rede e bairro, sem esconder certo orgulho. Mas Pezzi revela simplicidade no minuto seguinte. "Sabe que me inspirei no Zaffari para montar esta loja? Tem a cozinha que eles têm, com carne assada, operamos com o serviço de segunda a domingo e tem a cafeteria", cita.

A filial tem mesmo algumas proximidades com o ícone dos supermercados no Estado. Corredores mais amplos, disposição de frutas e verduras, revestimentos e painéis que imprimem maior rusticidade, mas com ar moderno. Visual das áreas bem demarcado e um trabalho de iluminação que torna o ambiente mais confortável. "Temos 20 mil itens aqui neta loja, a proporção de verduras e frutas é bem maior que nas outras cinco", exemplifica. O ponto exigiu investimento que se aproxima de R$ 4 milhões. São 60 funcionários hoje na operação, mas o dono projeta que mais 20 vagas devem ser abertas com a curva ascendente de movimento. "É uma loja que promete mais crescimento pela região onde fica. E um fluxo muito intenso mais para a noite".

A novidade agora é que o modelo da Erico Veríssimo deve aos poucos migrar às outras operações. A primeira a sofrer o efeito é a matriz, na Carlos Barbosa, que já entrou em reforma. As outras três unidades - duas na Vila Cruzeiro e uma no bairro Glória - também entrarão no conceito. Na Cruzeiro, a expectativa também se volta para a conclusão da duplicação e urbanização da avenida Tronco, do rol de obras da Copa do Mundo de 2014 que recentemente tiveram anúncio de retomada. "Nossa maior operação, com 2 mil metros quadrados, fica na vila perto da avenida Icaraí. Se a obra estivesse pronta, venderíamos o dobro", contabiliza Pezzi.