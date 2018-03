Ibovespa avança 1,63% e fecha pregão aos 86.371,41 pontos

A perspectiva de que a liquidez internacional ainda não será interrompida com um aperto monetário mais forte nos Estados Unidos trouxe otimismo ao mercado acionário brasileiro em um dia de forte alta onde o Ibovespa voltou a se firmar no patamar dos 86 mil pontos.

O índice à vista encerrou o pregão desta sexta-feira (9), com valorização de 1,63%, aos 86.371,41 pontos e giro financeiro de R$ 11,3 bilhões. O bom desempenho do mercado acionário brasileiro hoje contribuiu para que o Ibovespa fechasse a semana com ganhos de 0,71% e de 13,05% neste ano.

O relatório de emprego do mercado de trabalho americano revelou aumento da criação de vagas, mas uma alta do ganho médio por hora trabalhada mais baixa que a prevista. A leitura dos analistas foi a de que, muito embora o aquecimento do mercado de trabalho esteja ocorrendo, não há aumento dos custos. Isso significa menor pressão inflacionária e, consequentemente, menor necessidade de o Federal Reserve (Fed) reduzir o gradualismo esperado pelos investidores no ritmo de elevação da taxa de juros local.

"Se os EUA não elevam tanto os juros sobra dinheiro para o mundo, principalmente para os emergentes", ressaltou Aldo Muniz Filho, analista da Um Investimento, notando que as commodities, como petróleo e cobre, foram beneficiadas também pelos dados. Entre as blue chips, destaque para a alta dos papéis da Petrobras 2,61% (ON) e 3,18% (PN).

Um dia após o anúncio da medida protecionista dos EUA, com a imposição da barreira tarifária para o aço e o alumínio, as ações das empresas do setor siderúrgico no Ibovespa se recuperaram. Segundo Soares, a abertura da possibilidade de negociações com países mostrou uma postura mais flexível do governo americano. CSN ON e Usiminas fecharam em alta de 3,96% e 1,36%, respectivamente.

Em tempo: A B3 terá novos horários de funcionamento a partir da próxima segunda-feira. A fase de pré-abertura para negociação de ações no mercado à vista será das 9h45 às 10 horas, com início das negociações às 10 horas. O call de fechamento ocorrerá entre 16h55 e 17 horas, com a negociação do after-market entre 17h30 e 18 horas.