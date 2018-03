Dana compra operação de driveline da GKN por quase R$ 20 bilhões

Uma operação anunciada nesta sexta-feira (9) atinge unidades de companhias da indústria automotiva com operações no Rio Grande do Sul. A Dana comprou a divisão de driveline da GKN plc para criar a Dana Plc, líder global em sistemas de transmissão. A GKN tem unidades em Porto Alegre e Charqueadas, e a Dana em Porto Alegre.

O negócio envolve cifra de US$ 1,6 bilhão em receitas do caixa para a GKN plc e cerca de US$ 1 bilhão de passivos líquidos de pensão e 133 milhões de novas ações da Dana Plc emitidas para os acionistas da GKN. O capital acionário é avaliado em US$ 3,5 bilhões. Com isso, trata-se de US$ 6,1 bilhões ou cerca de R$ 20 bilhões. Com o negócio, a operação passa a liderar o segmento de sistemas de acionamento de veículos e propulsão elétrica no mundo. As vendas somam US$ 13,4 bilhões.