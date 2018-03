Siderúrgicas perdem em um dia R$ 1,78 bilhão

Diante da confirmação da taxação sobre o alumínio, as siderúrgicas com ações negociadas na Bolsa de São Paulo, a B3, lideraram as perdas do Ibovespa e perderam, só nesta quinta-feira, R$ 1,78 bilhão em valor de mercado.

A CSN fechou com recuo de 5,08%, Usiminas caiu 2,13% e Gerdau perdeu 4,18%. A Vale se desvalorizou 3,24%. "O bloco siderúrgico já vinha caindo no mês de março, já precificando um pouco essas medidas", lembrou Fabricio Estagliano, analista-chefe da Walpires Corretora. De fato, o movimento intenso de venda das ações em março fez com que as ações da CSN acumulassem queda de 15,37% no mês, seguida pela Usiminas (-10,14) e pela Gerdau (-3,55) no período.