Fechamento

Loteria

O concurso 4.624 da Quina sorteou ontem as dezenas 03, 11, 33, 41 e 46. O resultado é extraoficial.

Telefônica

A Anatel negou uma série de recursos pedidos pela Telefônica e manteve a aplicação de multas que somam R$ 370 milhões, em valores históricos. Essas penalidades foram aplicadas ao longo dos últimos anos por descumprimento de prazos de atendimento na prestação de serviços ao consumidor.

Vencimentos

Os servidores do Executivo estadual com rendimento líquido entre R$ 1.200,00 e R$ 1.750,00 tiveram o salário de fevereiro quitado nesta quinta-feira. Com este depósito, o pagamento integral passa para 120.430 matrículas, o que representa 35% do funcionalismo.

Justiça eleitoral

Por unanimidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, nesta quinta-feira, que novas eleições podem ser convocadas quando um político eleito tiver o mandato cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Após dois dias de julgamento, a Corte entendeu que a regra da reforma eleitoral de 2015 que condicionou a perda do mandato ao trânsito em julgado do processo é inconstitucional.

Energia

Enquanto aguardam a decisão da Aneel sobre rever ou não a revogação da outorga de autorização da térmica a gás natural que pretendem instalar em Rio Grande, o Grupo Bolognesi e a New Fortress Energy estão negociando com duas novas empresas para ingressarem no projeto: a Exxon Mobil e a Mitsubishi.

Indústria

O consumo de bens industriais recuou no primeiro mês do ano, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O Indicador Ipea mensal de Consumo Aparente de bens industriais recuou 0,3% em janeiro ante dezembro. O indicador é obtido através da produção industrial doméstica mais as importações, excluídas as exportações.

Agronegócio

A safra nacional de cereais, leguminosas e oleaginosas deve fechar 2018 com 227,2 milhões de toneladas, 5,6% inferior ao total registrado em 2017, que foi de 240,6 milhões de toneladas. Essa é a segunda estimativa de safra do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, realizado em fevereiro deste ano, pelo IBGE.

Trump

Outrora inimigos públicos, os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Coreia do Norte, Kim Jong-un, vão se encontrar em maio para discutir a desnuclearização.