Trump oficializa tarifa de 25% sobre o aço

Numa medida de repercussão global, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta quinta-feira o ato que estabelece tarifas de 25% sobre o aço e 10% sobre o alumínio importados pelo país, um dos maiores compradores mundiais desses insumos. O Brasil, segundo maior exportador de aço para os EUA, não foi poupado e estará sujeito à sobretaxa - o que deve desequilibrar a indústria siderúrgica nacional, que emprega cerca de 100 mil pessoas.

As tarifas passarão a valer em 15 dias. Por ora, apenas os vizinhos México e Canadá foram excluídos da medida, e assim permanecerão, a depender de como forem as renegociações do Nafta (Acordo de Livre Comércio da América do Norte).

Mas Trump deixou aberta a possibilidade de modificar e renegociar as tarifas, desde que não haja ameaça à segurança nacional dos EUA. "Vamos ver quem nos trata com justiça e quem não", afirmou o presidente.

A medida tem o potencial de gerar uma guerra comercial global: a União Europeia já ameaçou retaliar produtos norte-americanos, como calças jeans Levi's, uísque do tipo bourbon, cranberries e até pasta de amendoim. Já o Brasil, que tentava renegociar a sobretaxa com o governo norte-americano, não exclui a possibilidade de levar a questão à OMC (Organização Mundial do Comércio).

No ano passado, o País exportou US$ 2,6 bilhões (cerca de R$ 8,5 bilhões) em aço aos Estados Unidos, principal comprador do produto brasileiro. "É uma alíquota extremamente alta e, com certeza, irá inviabilizar nossas exportações para lá", afirmou na semana passada o presidente do Instituto Aço Brasil, Marco Polo de Mello Lopes. Os EUA respondem por um terço das exportações brasileiras de aço.

O ministério da Indústria e Comércio Exterior argumenta que o produto brasileiro não concorre com o norte-americano, que compra produtos semiacabados de aço. Além disso, o Brasil também é o principal comprador de carvão dos EUA - uma indústria igualmente cara a Trump, que prometeu revitalizar o setor e gerar empregos para seus trabalhadores, que votaram em peso no republicano.

O carvão norte-americano é especialmente usado na indústria siderúrgica do Brasil. Se sua produção for afetada pelas sobretaxas, as importações do produto, consequentemente, irão diminuir. "Vai ser um tiro no pé", afirmou Mello Lopes.

Trump assinou as tarifas com base numa lei do tempo da Guerra Fria, de 1962, que dá a ele a prerrogativa de estabelecer proteções comerciais com base na segurança nacional. Normalmente, a definição da política comercial cabe ao Congresso.

Um relatório do Departamento de Comércio norte-americano, produzido a pedido da Casa Branca, concluiu que a importação de aço e alumínio reduziu a capacidade siderúrgica nacional e, por isso, ameaça a indústria de defesa dos EUA. "O aço e o alumínio são a espinha dorsal da nação", declarou Trump nesta quinta-feira.

Mas o mandatário deixou claro que sua preocupação também é com os déficits comerciais do país - uma espécie de obsessão do republicano, aos quais atribui a perda de empregos na indústria -, e reclamou que os EUA não têm sido tratados com justiça por outros países. "Defesa e comércio andam lado a lado", disse o presidente.

Eleito com a promessa de colocar a "América em primeiro lugar", Trump tem intensificado as políticas protecionistas dos EUA. Uma de suas primeiras medidas foi retirar o país da Parceria Transpacífico, considerado o maior acordo comercial da história. Mais recentemente, ele impôs tarifas sobre máquinas de lavar e painéis solares da China, aumentou o número de investigações por dumping e está renegociando outros acordos comerciais, sempre sob o argumento de proteger o emprego dos norte-americanos.