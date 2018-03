Nova diretoria do Bndes vai reduzir intermediação financeira para pequena empresa

O presidente do Bndes, Paulo Rabello de Castro, declarou que o banco pretende criar uma nova diretoria dentro da instituição, que deve cuidar de um projeto que elimina a necessidade de intermediadores financeiros na concessão de crédito a micro e pequenas empresas. O projeto deve ser votado no próximo dia 13.

"Semana que vem, vai ser aprovada a nova diretoria do chamado banco digital dentro do Bndes. Esse banco digital é a fintech Bndes, que vai criar uma plataforma para fazer o fornecedor, aquele membro da Abimaq, vender direto ao seu cliente", disse Rabello, que foi o principal convidado de um almoço-debate do Lide - Grupo de Lideranças Empresariais.

"Espero que, com isso, reduza-se drasticamente o spread final. Segundo nossas contas, dependendo do risco do cliente, poderemos trabalhar com taxas anuais inferiores a 12% nessa nova fintech", disse Rabello, lembrando que esse segmento é um dos que o banco ainda não consegue chegar. "Hoje, o Brasil conta com cerca de 4 milhões apenas das microempresas, e nós ainda estamos penando para chegar ao primeiro milhão", disse.