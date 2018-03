Petrobras anuncia início de fase vinculante para venda da Oil & Gas

A Petrobras informa que iniciou a fase vinculante referente ao processo de desinvestimento de 100% das ações da Petrobras Oil & Gas B.V. (POGBV).

Segundo a empresa, nesta etapa do projeto, os interessados habilitados na fase anterior receberão cartas-convite com instruções detalhadas sobre o processo de desinvestimento, incluindo as orientações para a finalização de due diligence e para o envio das propostas vinculantes.

"A presente divulgação ao mercado está em consonância com a sistemática para desinvestimentos da Petrobras e está alinhada às orientações do Tribunal de Contas da União (TCU)", destaca a estatal.