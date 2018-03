Governo gaúcho paga salários de até R$ 1.750 nesta quinta-feira

O governo do Rio Grande do Sul deve pagar, ainda nesta quinta-feira (8), os salários de fevereiro dos servidores com rendimento líquido entre R$ 1.200 e R$ 1.750. Os valores estarão disponíveis na rede bancária entre o final da tarde e o início da noite. Ao todo, 65.543 vínculos serão pagos, contabilizando R$ 105,4 milhões. Para quem ganhar acima de R$ 1.750 líquidos, a previsão é quitar os salário até 13 de março.

Com isso, o governo do Estado chega ao pagamento integral de 120.430 matrículas, 35% do funcionalismo vinculado ao Poder Executivo. Na virada do mês, a Secretaria da Fazenda (Sefaz) havia efetuado o pagamento integral aos servidores do Poder Executivo com rendimento líquido de até R$ 1,2 mil, o que contemplou 54.887 matrículas. No mesmo dia, houve o crédito da segunda parcela corrigida do 13º salário de 2017 para todos os vínculos do Executivo, bem como a indenização pelos dias de atraso dos vencimentos de janeiro.

A parte líquida da folha do mês de fevereiro fechou em R$ 1,216 bilhão, sem considerar os valores das consignações. Ao todo, o Poder Executivo contempla 342 mil vínculos entre ativos, inativos e pensionistas.