Mulheres são a maioria com Ensino Superior

Mesmo em número maior entre as pessoas com Ensino Superior completo, as mulheres ainda enfrentam desigualdade no mercado de trabalho em relação aos homens. Essa disparidade se manifesta em outras áreas, além do item educação. É o que comprova o estudo Estatísticas de Gênero: Indicadores Sociais das Mulheres no Brasil, divulgado ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Tomando por base a população de 25 anos ou mais de idade com Ensino Superior completo em 2016, as mulheres somam 23,5%, e os homens, 20,7%. Quando se comparam os dados com homens e mulheres de cor preta ou parda, os percentuais são bastante inferiores: 7% entre os homens e 10,4% entre mulheres.

Em relação ao rendimento habitual médio mensal de todos os trabalhos e razão de rendimentos, por sexo, entre 2012 e 2016, as mulheres ganham, em média, 75% do que os homens ganham. As mulheres têm rendimento habitual médio mensal de todos os trabalhos no valor de R$ 1.764, enquanto os homens, R$ 2.306.

A economista Betina Fresneda, analista da Gerência de Indicadores Sociais do IBGE, explica que os resultados educacionais não se refletem necessariamente no mercado de trabalho. Segundo ela, as mulheres, por terem nível de instrução maior do que os homens, não deveriam ganhar o mesmo salário, em média, deles. "Deveriam estar ganhando mais, porque a principal variável que explica o salário é educação. Você não só não tem um salário médio por hora maior, como, na verdade, essa proporção é menor", avalia.

Conforme o estudo, o tempo dedicado aos cuidados de pessoas ou a afazeres domésticos é maior entre as mulheres (18,1 horas por semana) do que entre os homens (10,5 horas por semana). Na média do Brasil, são dedicadas por homens e mulheres 14,1 horas por semana a esse tipo de trabalho. "Por qualquer nível de desagregação que a gente faça, seja por regiões, como por raça ou por grupo de idade, há mulheres se dedicando com um número de horas bem maior do que os homens a esse tipo de trabalho", disse a pesquisadora do IBGE Caroline Santos.

Para Caroline, esse indicador é importante, porque dá visibilidade a um trabalho não remunerado, que é executado pelas mulheres, dentro de casa e que tem pouca visibilidade. Por regiões, verifica-se que no Nordeste as mulheres dedicam um número maior de horas a cuidados nesse tipo de atividade (19 horas por semana, contra 10,5 horas semanais dos homens).

Caroline destacou que, por cor ou raça, existe o agravante histórico, característico da formação do País, em que as mulheres pretas ou pardas se dedicam mais a esse tipo de trabalho não remunerado. As mulheres pretas ou pardas dedicam 18,6 horas semanais para cuidados de pessoas ou afazeres domésticos, contra 17,7 horas entre as mulheres brancas.

Segundo o IBGE, a dupla jornada fica nítida para as mulheres quando elas têm que se dividir entre os afazeres domésticos e o trabalho pago. "Isso faz com que elas sejam obrigadas a aceitar, em alguns casos, trabalhos mais precários", afirmou Caroline.