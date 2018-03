Ouro fecha em queda, com dado de emprego dos EUA forte e Livro Bege

Os contratos futuros de ouro fecharam a sessão desta quarta-feira (7) em queda, pressionado por dados de emprego nos Estados Unidos à medida que os investidores esperavam sinais mais claros em relação ao futuro da política monetária americana.

Na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex), o ouro para abril teve baixa de US$ 7,60 (-0,57%), a US$ 1.327,60 a onça-troy.

Pela manhã, a ADP informou que o setor privado dos Estados Unidos gerou 235 mil empregos em fevereiro.

O dado veio acima das expectativas de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que esperavam a criação de 200 mil vagas, e fez com que aumentasse o temor de que o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) eleve os juros mais do que o previsto por causa do fortalecimento do mercado de trabalho.

Além disso, os investidores aguardavam ainda a divulgação do Livro Bege pelo Fed, documento que serve de base para as decisões de política monetária. Fonte: Dow Jones Newswires.