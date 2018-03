Sine de Porto Alegre tem 300 vagas de emprego abertas

Estão disponíveis, a partir desta quarta-feira (7), 300 vagas de emprego no Sine de Porto Alegre. As maiores ofertas são 45 vagas para operador de caixa, 35 vagas para operador de máquinas de usinar madeira (CNC) e 31 para operador de empilhadeira.

Os interessados devem comparecer à agência do Sine (esquina das avenidas Mauá com Sepúlveda, no Centro Histórico), das 8h às 17h, com documento de identidade, carteira de trabalho e comprovante de endereço. Na entrevista de cadastramento, conforme a vaga, será solicitada a comprovação da qualificação exigida.