fechamento

Loterias

O concurso 4.622 da Quina sorteou as dezenas 23, 33, 42, 68 e 74. No concurso 1.846 da Lotomania foram sorteados os números 08, 12, 14, 16, 19, 22, 26, 30, 32, 35, 39, 41, 45, 46, 49, 50, 59, 60, 61 e 74. Na Dupla Sena foram sorteados os números 03, 04, 13, 30, 36 e 47 (1º sorteio) e 09, 16, 20, 40, 47 e 50 (2º sorteio). Os resultados são extraoficiais.

Inflação

O recuo dos preços dos alimentos segurou a inflação para as famílias mais pobres em fevereiro. O Índice de Preços de Preços ao Consumidor - Classe 1 (IPC-C1), da Fundação Getulio Vargas (FGV), fechou o mês estável, com queda de 0,01%, após alta de 0,50% em janeiro.

CVC

O fundador da operadora de turismo CVC, Guilherme Paulus, afastou-se da presidência do conselho de administração, informou ontem a empresa. Paulus é acionista de uma das empresas investigadas na Operação Descarte, deflagrada na semana passada.

Metalurgia

A metalúrgica Mor, de Santa Cruz do Sul, deu entrada ontem a um novo projeto industrial na Sala do Investidor, do governo do Estado. A empresa investirá R$ 20 milhões para ampliação de linhas de térmicos, isotérmicos e escadas profissionais.

RGE

Nesta sexta-feira, a RGE celebra a inauguração da subestação de energia Caxias 7, no bairro São Virgílio, em Caxias do Sul.

TIM

A TIM Brasil divulgou ontem o seu plano estratégico para o período de 2018 a 2020, quando pretende realizar investimentos de R$ 12 bilhões. Neste período, a companhia dará ênfase aos planos de telefonia móvel pós-pago e serviços de banda larga, combinados a corte de custos operacionais.

Crédito

Com o acordo de cooperação com o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) Brasil, o Banco Central (BC) terá acesso a informações sobre cerca de 50 milhões de operações mensais entre pessoas físicas e varejistas. Os dados devem ajudar o BC a direcionar as ações para a educação financeira.

Bolsonaro

O deputado federal Jair Bolsonaro (PSC-RJ) vai se filiar hoje ao PSL para disputar a presidência em outubro. A expectativa é que entre 10 e 15 deputados também migrem para a legenda para formar a "tropa de choque" do pré-candidato durante a campanha.