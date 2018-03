Público movimenta parque no segundo dia da Expodireto

Cerca de 80 mil pessoas já passaram pela Expodireto em dois dias de evento, iniciado na segunda-feira, em Não-Me-Toque, no Norte do Estado. Depois de uma segunda-feira com público reduzido, o movimento, agora, é crescente, diz Enio Schroeder, o novo vice-presidente da Cotrijal, e costuma alcançar seu ápice na quinta-feira.

Atraídos por mais de 500 expositores, ontem, foram 55 mil visitantes em muitas caravanas de produtores de todo o Estado. "Mas vale acrescentar que a feira cada vez atrai mais produtores de todo o Brasil e de outros países também", ressalta Schroeder.

Na área internacional, uma das novidades foi a presença de empresários da Nicarágua. Outro destaque que se soma aos representantes de 70 países é o acréscimo de interesse dos países árabes, destaca um dos coordenadores da área internacional, Leonardo Einsfeldd.

"Hoje (terça-feira), estão chegando duas entidades com representação, bem focadas e interessados em grãos, principalmente soja, trigo e milho. E, neste ano, a novidade é que vêm em busca de implementos também", ressalta Einsfeldd.