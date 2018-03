Prefeito de Porto Alegre reitera apoio à modernização do Cais Mauá, considerado um marco para a cidade

Com as obras iniciadas nesta semana, a revitalização do Cais Mauá conta com um defensor ferrenho na figura do prefeito da Capital, Nelson Marchezan Júnior. "O que pudermos fazer para ajudar os investidores a conseguirem mais recursos para acelerar essas obras, faremos, porque é um marco importante para a cidade", reforça o prefeito.

De acordo com Marchezan, a iniciativa representa um marco de quebra de preconceitos e ideologias que, durante muito tempo, trancaram a cidade. O prefeito destaca que a economia vive, em 2018, uma situação diferenciada por se tratar de um ano eleitoral, o que influi nas decisões dos governos federal e estadual.

Já no caso do município, Marchezan antecipa que o foco será aprovar as reformas necessárias na Câmara de Vereadores para recuperar investimentos públicos e privados na cidade. O prefeito admite que a situação de Porto Alegre é difícil por ter perdido capacidade de tomar financiamentos internacionais. No próximo ano, Marchezan alerta que o município deve perder a condição de obter qualquer espécie de empréstimo.