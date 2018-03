Lebes abrirá mais sete lojas em 2018

Paulo Egídio

A Lojas Lebes vai abrir sete filiais em 2018. A primeira do ano estreia nesta sexa-feira em Rio Grande, no Sul do Estado. Hoje a rede tem 150 lojas, sendo 149 no Rio Grande do Sul e uma em Santa Catarina, onde a rede abrirá duas operações. A expansão vai abrir 300 empregos diretos.

Localizada no shopping Praça Rio Grande, a loja no zona sul terá aproximadamente mil metros quadrados, contratará 20 funcionários e será a segunda unidade da Lebes no município. “Juntamos o potencial (de vendas) da cidade com a oportunidade de negócio”, diz o presidente da rede, Otelmo Drebes. As novas unidades no estado vizinho estarão em Sombrio, Araranguá e Tubarão. Hoje a única filial fica em Criciúma. Também será inaugurada uma nova loja na Capital gaúcha, no bairro Restinga, já em construção.

Ainda este mês, no dia 22, os municípios de Triunfo e Camaquã recebem um novo modelo de negócio da companhia: o Lebes Modas, empreendimento focado em vestuário e calçados, que conta também com quiosques para venda de telefones celulares e relógios e terminais digitais que oferecem os produtos da magazine. “É uma experiência de colocar loja física em espaço relativamente menor em pontos mais centrais das cidades”, descreve Drebes.

Além da abertura dos novos pontos físicos, o empresário afirma que a Lebes está investindo em tecnologia e informática para acompanhar a inserção do varejo no mercado digital. Segundo ele, os segmentos são complementares. “A loja física e a loja virtual vão virar um segmento só, para atender melhor o cliente”, prevê o executivo.

Otelmo Drebes destaca também a mudança de patamar da rede com a inauguração da Life Store, no antigo Edifício Guaspari, no centro de Porto Alegre. “Essa loja, em especial, fez com que a marca da empresa crescesse significativamente”, aponta o presidente da rede.