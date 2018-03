Se Nafta for renegociado, México e Canadá serão isentos de tarifas, diz Mnuchin

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmou há pouco em depoimento no Congresso americano que, se o Tratado Norte-Americano de Livre Comércio (Nafta, na sigla em inglês) for renegociado, os outros dois signatários do acordo, México e Canadá, serão isentos das tarifas sobre a importação de aço e alumínio anunciadas na última quinta-feira pelo presidente Donald Trump. A declaração confirma o que o próprio Trump escreveu ontem em sua conta no Twitter, de que as tarifas "só seriam suspensas" para os dois países vizinhos se um "novo e justo" tratado fosse assinado.

Ao responder a perguntas de deputados no Comitê de Dotações da Câmara dos Representantes dos EUA, Mnuchin disse ainda que a "prioridade" do governo americano é renegociar o Nafta e ter um comércio "justo e equilibrado" com a China.

Mnuchin afirmou também que apoia as tarifas sobre aço e alumínio e está aguardando Trump anunciar os detalhes sobre sua aplicação ainda nesta semana. "Estou ciente sobre o medo de uma guerra comercial", afirmou o secretário. "O presidente entende, sim, o impacto (das tarifas) sobre a economia (americana) e nós temos uma forma de administrar isso", acrescentou.