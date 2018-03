Aumento de empresas participantes reforça atuação do Cluster da Saúde no Rio Grande do Sul

Dezenas de empresas participantes do Cluster da Saúde do Rio Grande do Sul reuniram-se, ontem, para tratar do andamento do projeto - uma parceria entre universidades, indústria, pesquisadores, profissionais da saúde, governo do Estado e o Medical Valley, da Alemanha.

O projeto integra as áreas da medicina e da engenharia para iniciativas voltadas à tecnologia e inovação, já tendo envolvido mais de 190 empresas (desde startups até grandes companhias) e mais de 10 universidades.

Na avaliação de Sandra Schäfer, do Departamento de Promoção Comercial e Assuntos Internacionais, da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia (Sdect), um dos aspectos mais importantes da reunião foi perceber a crescente troca de informações e a adesão de novas empresas ao projeto.

"O Cluster da Saúde se consolida como referência para quem empreende em negócios voltados à tecnologia para a Saúde, com novas ideias vindas de empresas que têm um grande potencial e que oferecem produtos de alto valor agregado para diferentes estados e países", explicou.

Durante a reunião, foi apresentado o projeto da 25ª Feira Internacional de Produtos, Equipamentos, Serviços e Tecnologia para Hospitais, Laboratórios, Farmácias, Clínicas e Consultórios, que ocorre em maio de 2018. Com o apoio do governo do Estado, 25 empresas poderão expor seus produtos em São Paulo.

Outros assuntos compartilhados no encontro realizado na sede do Badesul foram a Summit & Go Global (Medical Valley), Parques Tecnológicos do RS, além de um novo produto gerado por uma startup do Cluster.

Desde 2015, o Cluster da Saúde já envolveu mais de 500 pessoas na promoção da integração de instituições e na identificação de projetos que caracterizem a implantação de ambientes de tecnologia e inovação no Rio Grande do Sul.