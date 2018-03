Trump coloca Nafta na mesade negociações sobre tarifas

Depois de anunciar tarifas sobre o aço e o alumínio exportados aos Estados Unidos e dar início a uma ameaça de guerra comercial global, o presidente Donald Trump afirmou que só reconsideraria retirar a medida diante de um novo acordo comercial entre as Américas, o Nafta. Desde que assumiu, o presidente está renegociando o acordo, que envolve EUA, México e Canadá - dois dos principais parceiros comerciais do país. Para ele, o Nafta tem sido um desastre para os americanos.

"Nós não iremos voltar atrás", afirmou Trump, em entrevista à imprensa. "Neste momento, estamos 100% (comprometidos com a medida), mas isso pode ser uma parte do Nafta." As declarações marcam uma nova estratégia do presidente norte-americano: ligar as tarifas anunciadas na quinta-feira passada, cujos detalhes devem ser divulgados nesta semana, com a renegociação de acordos comerciais mais favoráveis aos EUA, o que coloca mais pressão sobre os parceiros comerciais do país.

O Canadá é o maior exportador de aço aos EUA, seguido pelo Brasil, que acompanha os desdobramentos da medida e ainda espera negociar uma exceção com os EUA. Já o México aparece em quarto lugar. Os dois países afirmaram que irão retaliar eventuais tarifas dos EUA, caso elas sejam confirmadas, e reagir para proteger seus interesses e trabalhadores, segundo afirmou a ministra canadense Chrystia Freeland.

Mais cedo, nas redes sociais, Trump criticou fortemente o Canadá, que, segundo ele, precisa "tratar muito melhor nossos produtores rurais"; e o México, que deve "fazer muito mais para parar o fluxo de drogas" rumo aos EUA. "Eles não têm feito o que precisa ser feito. Para proteger nosso país, precisamos proteger o aço norte-americano. América em primeiro lugar!", afirmou o republicano, nas redes sociais.

Trump, que foi eleito com a promessa de colocar a "América em primeiro lugar", tem adotado medidas protecionistas para diminuir os déficits comerciais do país - aos quais ele atribui a perda de empregos e investimentos.

Segundo ele, as tarifas sobre o aço e o alumínio vão proteger a indústria norte-americana, ao privilegiar matéria-prima local, mas críticos afirmam que a medida irá apenas encarecer o custo de produção no país e ameaçar empregos. Parte da indústria norte-americana se opõe à proposta e diz que não há matéria-prima suficiente para dar conta da demanda.