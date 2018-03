Pedidos de falências caem 19,8% nos 12 meses até fevereiro

Os pedidos de falências de empresas acumularam uma queda de 19,8% no período de 12 meses até fevereiro comparado com igual período no ano passado. Os dados são de um levantamento divulgado pela Boa Vista SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito).

As falências decretadas, segundo a mesma base de comparação, subiram 7,9%; enquanto para os pedidos de recuperação judicial e recuperações judiciais deferidas foram observadas quedas de 14,3% e 14,5%, respectivamente.

Na comparação mensal, os pedidos de falência cresceram 31,8% em relação a janeiro de 2018. As falências decretadas caíram 32,4%, enquanto houve avanço em pedidos de recuperação judicial, de 81,9%, e recuperação judicial deferidas, de 39%.